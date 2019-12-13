Бывший СССР
 
Последние новости
Россияне назвали самые страшные болезни
Пользователи сети поделились постыдными запросами в интернете
Объяснен процесс обжалования Россией санкций WADA
Появилось видео испытаний в США запрещенной баллистической ракеты
У крупнейших китайских компаний кончились деньги
Лайнер вернулся в аэропорт вылета из-за пыльного салона
«Вечно молодая» 48-летняя модель раскрыла секрет своей привлекательности
Зеленский порассуждал о будущем транзите газа
iPhone 11 Pro Max рекордно подешевел в России
Новости партнеров

Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России

Перейти в «Мою Ленту»

Россия по-прежнему планирует разделить Украину и установить контроль над частью территорий страны. Об этом в своей статье для «Европейской правды» предрек бывший глава украинского МИД Павел Климкин.

По его утверждению, Москва попытается добиться «фрагментации Украины» некими «гибридными средствами, но не остановится в итоге ни перед чем».

Климкин предупредил, что главная опасность для Киева скрывается в компромиссе по Донбассу. В связи с этим он предложил три пути разрешения ситуации в регионе: замораживание конфликта, перекрывающее путь в НАТО и ЕС; достижение соглашения с Москвой, грозящее потерей государственности; и «борьба до победы», которая может вызвать недовольство большинства уставших от войны украинцев.

17 ноября Климкин заявил, что у Путина много успехов, одним из которых является разведение войск в Донбассе. Однако, по мнению бывшего министра, его еще нужно реализовать.

11 ноября стало известно о разведении сил и средств в районе населенных пунктов Петровское и Богдановка в Донбассе. Отвод войск на данном участке завершил процесс разведения в трех пилотных зонах безопасности — у Золотого, Петровского и Станицы Луганской.

8 ноября президент Украины Владимир Зеленский отчитался перед главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ об успешном разведении войск у населенного пункта Золотое. Он подчеркнул, что мероприятие состоялось, несмотря на «сложную ситуацию».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Нормандская стратегия Путина: почему саммит в Париже стал ничьей, а не победой
В России отреагировали на слова Климкина об успехе Путина в Донбассе
На Украине назвали причину успеха Путина в Донбассе
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:04Сегодня
Протестующие в Грузии переносят знак, отмечающий границу Южной Осетии

Разбирают по кускам

Страны бывшего СССР предъявляют права на российские территории. На каком основании?
01:24Сегодня

Зеленский опроверг информацию о первом интервью российскому телевидению

23:5112 декабря

Зеленский пообещал изменить минские соглашения

21:0712 декабря

Депутат от партии Зеленского попалась на интимной переписке на заседании в Раде

Бывший СССР17:1110 декабря

Нормандская заморозка

Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Почему для Путина и Зеленского они стали успешными?
20:3312 декабря

Аваков допустил свою отставку из-за резонансных дел

20:0912 декабря

Зеленский прокомментировал расследование убийства Шеремета

19:5712 декабря

На Украине назвали шокирующими материалы по делу об убийстве Шеремета

Бывший СССР00:01 5 декабря

Мутация ценностей

Армянская церковь теряет поддержку властей и уважение верующих. Все из-за богатых священников
19:1712 декабря

Стали известны подробности убийства журналиста Шеремета

18:4812 декабря

На Украине признали непричастность России к убийству Шеремета

18:3612 декабря

Украинская киберполиция задержала продававших военную тайну в Россию хакеров

Россия
Россияне назвали самые страшные болезни
и. Входит в состав Северного флота, флагман ВМФ РФ. Находясь в седьмом по счету дальнем походе, в ноябре 2016 г. - январе 2017 г. крейсер впервые принял участие в боевых действиях - палубные истребители корабля наносили удары по инфраструктуре террористических организаций "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в РФ) на территории Сирии. Лев Федосеев/ТАССНа крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар
Огнем охвачен весь энергоотсек. Есть пострадавшие
Названа причина пожара на «Адмирале Кузнецове»
«Война — это, сука, страшно»
25 лет назад российские солдаты вошли в Чечню. За что они сражались и умирали?
Органы опеки подали иск против родителей живущей в клинике девочки
Юрий ЛужковДорогой москвич
Умер Лужков. Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые, но всегда хотел большего
Путин почтил память Лужкова
Все материалы
Мир
Резолюцию Сената США о геноциде армян назвали «политическим спектаклем»
Ким за Кимом
Вожди правят Северной Кореей даже после смерти. Их боятся и почитают уже 80 лет
Число жертв стрельбы в чешской больнице выросло
A Sri Lankan Buddhist monk shouts slogans outside the Indian High Commission to Sri Lanka during a protest in Colombo March 20, 2013. Buddhist monks protested since Tuesday against two separate attacks on Sri Lankan Buddhist monks who were in Chennai for education visits, and demanded the Indian government to take action on these attacks, according to the demonstrators. REUTERS/Dinuka Liyanawatte (SRI LANKA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST RELIGION) - GM1E93K18HZ01Пробуддились
Буддисты взялись за оружие и громят мечети. За что они возненавидели мусульман?
В США утвердили нового посла в России
«Их сети раскинулись по всей стране»
Армянские и чеченские преступные группировки делят Германию. Немцы не могут им помешать
Трамп уличил Европу в недостаточной помощи Украине
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский опроверг информацию о первом интервью российскому телевидению
Протестующие в Грузии переносят знак, отмечающий границу Южной ОсетииРазбирают по кускам
Страны бывшего СССР предъявляют права на российские территории. На каком основании?
Зеленский пообещал изменить минские соглашения
Нормандская заморозка
Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Почему для Путина и Зеленского они стали успешными?
Депутат от партии Зеленского попалась на интимной переписке на заседании в Раде
«Нормандская четверка» договорилась по Донбассу
Лидеры стран установили сроки нового разведения войск и обмена пленными
Аваков допустил свою отставку из-за резонансных дел
Все материалы
Экономика
Евросоюз продлил санкции против России
Церемония, посвященная дебюту первичного публичного размещения акций Saudi Aramco (IPO) на саудовской фондовой биржеС протянутой трубой
Как арабская нефтяная компания обогнала Apple с Microsoft и стала самой дорогой в мире
Верховный суд Великобритании завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Газовый тупик
Украина загнала «Газпром» в угол. Россия рискует лишиться миллиардов
Зеленский ответил Путину на стишок «А у нас в квартире газ»
На мази
Мир переживает бум электрокаров. Кто потеряет, а кто заработает на этом миллиарды?
США договорились с Китаем об условиях торговой сделки
Все материалы
Силовые структуры
Стали известны подробности уголовного прошлого убийцы студентки РУДН
Дмитрий ЗахарченкоВыжали все сроки
Главарь самой мощной банды 90-х, полковник-миллиардер и Кокорин с Мамаевым: кто сел и вышел в 2019-м
Американских преподавателей депортировали из России из-за незаконной работы
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Адвокат Соколова заявил о влиянии лекарств на совершение убийства
Виктор Шеймов«Мне промывали мозги с самого детства»
Майор КГБ сбежал в США и раскрыл все советские секреты. За измену ему обещали миллион долларов
Топ-менеджера «Росгеологии» приговорили к 3,5 годам за мошенничество
Все материалы
Наука и техника
Раскрыта истинная причина исчезновения динозавров
From left: U.S. Navy Vice Admiral William H. P. Blandy (1890 - 1954), his wife, and Rear Admiral Frank J. Lowry (1888 - 1955) cut a cake made in the shape of a mushroom cloud formed by the explosion of an atom bomb at a reception for Operation Crossroads, a U.S. program that tests nuclear weapons, Washington, D.C., November 6, 1946. (Photo by Stock Montage/Getty Images)Секс, радиация, рок-н-ролл
Как американцы полюбили ядерную бомбу и превратили ее в культ
Apple внезапно выпустила обновление для старых iPhone
Тяжелый случай
США хотят вернуться на Луну. Что им мешает?
Россия продлила испытания «картонной» атомной подлодки
Азиатский богатырь
На что способен самый мощный смартфон в мире: Asus ROG Phone II
Преследование авианосца США 20 кораблями Ирана заснял спутник
Все материалы
Спорт
ЦСКА одержал первую победу в Лиге Европы и вылетел из турнира
Хосеп Гвардиола«Мы наделали много ошибок»
Неожиданный провал Гвардиолы и взлет «Ливерпуля» с «Лестером» — главные события тура АПЛ
Нурмагомедов раскрыл свое преимущество перед Фергюсоном
«Мы — самая опозорившаяся страна в истории спорта»
WADA не пощадило Россию. Спортсмены снова остались без флага и гимна
Черчесов назвал условия возвращения Кокорина и Мамаева в сборную России
«Нервничала, даже ноги тряслись»
Косторная, Щербакова и Трусова победили в финале Гран-при. Загитова — осталась без медали
Овечкина наградили за вклад в развитие американского хоккея
Все материалы
Культура
Гребенщикова и Жванецкого обвинили в спонсировании украинской армии
Безумное время
Главные сериалы десятилетия: рейтинг телешоу, которые определили 2010-е
Мать умершего 21-летнего рэпера Juice WRLD рассказала о его наркозависимости
Темные тела
Мрачные истории на лучших черно-белых снимках со всего мира
Темнокожая балерина обвинила Большой театр в расизме из-за грима
«Мы не понимали, почему люди кричат и плачут»
Главный израильский писатель об иврите, политике и гибели сына
Лев Лещенко и солист «Пошлой Молли» обсудили сексуальных партнеров
Все материалы
Интернет и СМИ
Зеленский назвал ошибкой снятие с эфира его сериала в России
«Нельзя верить даже своим глазам»
 
Восстановлена картина смерти российского журналиста после визита скорой помощи
«Анархия и безумие просто зашкаливали»
 
В сети пожаловались на ксенофобию в России
«Мир должен видеть моего 23-сантиметрового красавчика»
Почему россияне посылают интимные фото друг другу и что с этим делать
Пользователи сети стали массово забывать пароли
Все материалы
Ценности
«Мисс Вселенная 2019» назвала свою внешность далекой от идеала
Модные всадники
Пасти коров и сражаться с койотами: как одежда для фермеров покорила весь мир
В России появился новый бренд швейцарских часов
Нержавеющая леди
Скромные наряды и роскошные похороны: как жила Маргарет Тэтчер
Парень с девушкой набили татуировки и остались безработными
«Мы все хотим любви»
Откровения знаменитых на весь мир женщин в новом календаре Pirelli
Билли Айлиш объяснила желание скрывать свое тело
Все материалы
Путешествия
Определен срок возвращения курилок в российских аэропортах
«Здесь нет законов»
Россиянин очутился в закрытой от всего мира африканской деревне. Чужакам сюда просто так не попасть
Аварийная посадка самолета на оживленную трассу попала на видео
Гуляш, бани и руины
Чем живет Будапешт и что там делать российскому туристу?
Названы смертельно опасные туристические места для селфи
«Вместо Черного моря тут озеро Онтарио»
Как россиянин приехал в Канаду и нашел в ней сходство с российскими курортами
Похожие на половой акт действия пассажиров поезда смутили попутчиков
Все материалы
Из жизни
Женщина заразилась опасной инфекцией от лизнувшего ногу щенка
Джек Роланд Мерфи«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин»
Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
Женщина боялась сказать мужу о выкидыше и украла чужого ребенка
Зозибини ТунциВышла во всей красе
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и как она живет
Бодибилдер из Казахстана собрался жениться на секс-кукле
«Жизнь будто остановилась»
Муж и жена 117 дней выживали на плоту в океане. Им пели киты и помогали черепахи
Таксидермисту пришили указательный палец ноги вместо большого пальца руки
Все материалы
Классика легкосплавных дисков
15 вариантов колес, которые добавляют машинам 100500 пунктов красоты
Первый тест купе-кроссовера Mercedes-Benz GLE Coupe
По праву ли новый Mercedes-AMG GLE 53 Coupe носит шильдик AMG?
Hyundai i30 N против Renault Megane RS
В булочную или на трек: чем корейский выскочка i30 N ответит лучшему хот-хэтчу всех времен?
Длительный тест Suzuki Vitara
Месяц с самым жизнерадостным кроссовером сегмента
Kia придумала новый логотип
Появился сервис для краткосрочного обмена автомобилями
Раскрыт интерьер нового Cadillac Escalade
Все материалы
Дом
Задолжавший за услуги ЖКХ россиянин развеселил приставов частушками
Здесь был Юра
Самые яркие проекты эпохи Лужкова: от Петра I до «Яйца»
Россиянин истязал соседей конским ржанием
Некрасиво получилось
Чем живет самый неблагополучный район Москвы
В России станет проще прописаться иностранцам
«Главное — есть где помыться и доширак заварить»
Эти квартиры ничтожно малы. Почему россияне готовы их покупать?
Мужчина позвонил бывшей жене 655 раз и попал под суд
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
На Дальнем Востоке утвердили льготную ипотеку
На Ямале откроют выставку о династии Романовых
В Поволжье перевыполнили план по ремонту дорог
Минприроды предложило не жалеть денег на тушение лесных пожаров
Все материалы