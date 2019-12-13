Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России

Россия по-прежнему планирует разделить Украину и установить контроль над частью территорий страны. Об этом в своей статье для «Европейской правды» предрек бывший глава украинского МИД Павел Климкин.

По его утверждению, Москва попытается добиться «фрагментации Украины» некими «гибридными средствами, но не остановится в итоге ни перед чем».

Климкин предупредил, что главная опасность для Киева скрывается в компромиссе по Донбассу. В связи с этим он предложил три пути разрешения ситуации в регионе: замораживание конфликта, перекрывающее путь в НАТО и ЕС; достижение соглашения с Москвой, грозящее потерей государственности; и «борьба до победы», которая может вызвать недовольство большинства уставших от войны украинцев.

17 ноября Климкин заявил, что у Путина много успехов, одним из которых является разведение войск в Донбассе. Однако, по мнению бывшего министра, его еще нужно реализовать.

11 ноября стало известно о разведении сил и средств в районе населенных пунктов Петровское и Богдановка в Донбассе. Отвод войск на данном участке завершил процесс разведения в трех пилотных зонах безопасности — у Золотого, Петровского и Станицы Луганской.

8 ноября президент Украины Владимир Зеленский отчитался перед главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ об успешном разведении войск у населенного пункта Золотое. Он подчеркнул, что мероприятие состоялось, несмотря на «сложную ситуацию».

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