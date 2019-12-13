Найдено первое в истории изображение сверхъестественных существ

Археологи нашли на острове Сулавеси в Индонезии первое в истории произведение искусства, на котором запечатлена сцена с участием сверхъестественных существ. Рисунки были нанесены на стены пещеры красным пигментом около 40 тысяч лет назад. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Первобытные люди нарисовали свиней, рогатых животных, а также фигуры человекоподобных существ. Крупные животные, вероятно, являются буйволами аноа, которые обитают только на Сулавеси. Сцена показывает охоту на аноа, однако люди имеют черты животных: у одной фигуры имеется хвост, у другой голова напоминает птичью. По мнению ученых, это могут быть мифические существа. Согласно результатам датирования, эти рисунки древнее европейского пещерного искусства на тысячи лет.

Древние художники во Франции и Испании рисовали животных древесным углем. Углерод, содержащийся в красках, позволял ученым установить возраст рисунков с помощью радиоуглеродного метода. Однако в красном пигменте на Сулавеси отсутствует органическое вещество, поэтому исследователи датировали минеральные отложения, которые образовались поверх рисунков. Результаты показали, что возраст достигает 35-44 тысячи лет назад.

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