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Найден считавшийся нереальным древнеегипетский артефакт

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Археологи впервые обнаружили конические головные уборы, которые носили древние египтяне. Рисунки этой детали одежды часто встречаются на артефактах, чей возраст достигает 3550-2000 лет, однако до сих пор эти конусы найдены не были. Некоторые ученые считали, что он на самом деле был не реальным, а лишь присутствовал в художественных изображениях. Об открытии сообщает издание Science News.

Исследователи обнаружили остатки головных уборов на скелетах двух людей в могилах, расположенных в руинах древнеегипетского города Амарна. Это поселение было построено фараоном Эхнатоном и просуществовало с 1346 по 1332 годы до нашей эры, после чего было покинуто членами правящей семьи и жителями. Один из конусов принадлежал женщине 20 лет, другой — 15-20-летнему человеку неустановленного пола.

Ученые определили, что головные уборы были полыми и сделаны из пчелиного воска. Хотя некоторые специалисты предполагали, что конусы содержали жир или воск, ароматизированный древесной смолой, археологи не нашли следов жира или духов. В то же время ароматизирующие вещества могли давно испариться.

Исследователи считают, что конуса имели ритуальное значение и, согласно верованиям древних египтян, могли помочь усопшим в загробной жизни.

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