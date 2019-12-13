Пожар на складе тканей в Москве разросся до площади футбольного поля

Площадь пожара на складе в московском районе Чертаново Центральное увеличилась до 7 тысяч квадратных метров, что равняется площади футбольного поля. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в экстренных службах.

Общая площадь здания склада составляет 10 тысяч квадратных метров. Судя по публикуемым видео, помещение складывается внутрь как карточный домик. Возгоранию присвоен повышенный уровень сложности.

В пресс-службе МЧС «Интерфаксу» рассказали, что площадь обрушения составляет 300 квадратных метров.

Пожар на складе тканей в районе Чертаново произошел 13 декабря. Из-за возгорания затруднено движение на Варшавском шоссе. При тушении возгорания из-за взрыва газового баллона и обрушения пострадал один пожарный. На месте работают два вертолета Московского авиационного центра. По данным МЧС, также задействованы более 120 человек и 42 единицы техники.

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