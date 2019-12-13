Россияне назвали самые страшные болезни

Больше всего россияне боятся таких болезней, как рак, инсульт и ВИЧ. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала «Здоровье Mail.ru», передает ТАСС.

Так, о страхе перед раком заявили 69 процентов опрошенных. Инсульта и ВИЧ боятся 36 и 30 процентов респондентов соответственно. Еще 26 процентов россиян пугают болезни сердца, 20 процентов — гепатит С. В страхе перед туберкулезом, заболеваниями, передающимися половым путем, а также болезнями органов дыхания и гриппом признались около 15 процентов.

По словам руководителя проекта «Здоровье Mail.ru» Евгения Паперного, страх россиян перед онкологией объясняется недоверием к системе здравоохранения. ВИЧ оказался в списке страхов россиян из-за «недостаточности усилий по дестигматизации» — иными словами, в стране не хватает мер по формированию толерантного отношения к людям с ВИЧ. «Высокая позиция инсульта и инфаркта понятна, ведь это самые распространенные причины смерти в нашей стране и перед глазами у людей много примеров их близких, скончавшихся в результате сердечно-сосудистых катастроф», — добавил Паперный.

Кроме того, согласно результатам опроса, 76 процентов россиян серьезно следят за своим здоровьем, еще 8 процентов признались в тревожности и мнительности. Остальные респонденты полагаются на сильный иммунитет.

Опрос проводился с 10 по 11 декабря среди более 3 тысяч пользователей портала.

Ранее россияне рассказали о своих главных страхах, среди которых оказались рост социальной несправедливости (68 процентов), снижение доходов (63 процента) и отказ в бесплатной медицинской помощи (58 процентов).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru