Россияне назвали свои главные страхи

Более половины россиян (61 процент) больше всего опасаются болезни своих детей и близких. Это следует из данных опроса «Левада-центра», передает «Интерфакс».

Для 42 процентов главным страхом является война, для 31 — бедность.

Главной причиной своих страхов 22 процента россиян назвали стихийные бедствия, 18 — лишение сбережений, 16 — возможность потерять работу.

Опрос проводился с 26 сентября по 2 октября среди городских и сельских жителей, в нем приняли участие 1601 человек от 18 лет из 137 населенных пунктов России.

В сентябре россияне рассказали о своих детских страхах. Так, почти половина (40 процентов) назвала главным страхом детства темноту. Высоты опасались 17 процентов опрошенных, насекомых — 15 процентов, монстров — 15 процентов, собак — 13 процентов. Еще семь процентов боялись пиковой дамы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru