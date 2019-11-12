Названы главные страхи россиян

Более половины (68 процентов) россиян боятся роста социальной несправедливости. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

63 процента опрошенных опасаются снижения доходов. 58 процентов жителей страны боятся отказа в бесплатной медицинской помощи, столько же беспокоятся из-за роста цен на товары.

По наблюдениям социологов, у россиян в возрасте до 25 лет и людей предпенсионного возраста возникают специфические страхи, характерные для этой возрастной группы. Молодежь больше всего опасается беспорядков, войны и преступности, а старшее поколение тревожится из-за сохранения источника доходов и социального статуса.

Исследователи отметили, что в целом россияне стали меньше переживать, снижение беспокойства наблюдается почти по всем проблемам. Пик тревожных настроений пришелся на весну и лето.

Опрос проводился 31 октября, в нем приняли участие 1800 жителей страны старше 18 лет.

В конце октября опрос «Левада-центра» показал, что более половины россиян (61 процент) опасаются болезни своих детей и близких. 42 процента назвали своим главным страхом войну, еще 31 процент — бедность.

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