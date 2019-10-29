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Кремль прокомментировал данные о страхе россиян перед властью

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Дмитрий Песков

Социологический опрос о росте страха россиян перед произволом власти требует более глубокого анализа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует принадлежащее Григорию Березкину РБК во вторник, 29 октября.

Песков пояснил, что Кремль не знаком с точной формулировкой вопросов и методикой исследования «Левада-центра». «Есть резонансные случаи, которые накладывают эмоциональный отпечаток, тут нужен более глубокий анализ с более глубокой дифференциацией», — сказал он.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что не стоит делать обобщающих суждений на основе подобных опросов.

Согласно данным опроса «Левада-центра», страх перед произволом властей вошел в тройку наиболее распространенных среди граждан. Доля людей, которые боятся произвола власти, с 2017 по 2018 год выросла с 10 до 38 процентов.

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