В Чечне испугались роста ксенофобии в России

Всплеск ксенофобии может произойти в России из-за недостатка внимания федеральных властей к этой проблеме. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал председатель Союза чеченской молодежи Руслан Тапаев.

«Люди, которые хотят придать этому какой-то межнациональный окрас, они всегда будут. Поэтому работа в этом направлении должна вестись», — сказал он.

По его мнению, в настоящий момент государство уделяет проблеме межнациональной розни меньше внимания. При этом, по его словам, межнациональная ситуация в стране сегодня лучше, чем несколько лет назад, поэтому нет «ощущения нарастающей какой-то агрессии».

Ранее в пятницу президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер заявил о росте ксенофобии в стране. По его словам, на это сильно влияют средства массовой информации.

Согласно данным «Левада-центра», в текущем году уровень ксенофобии значительно вырос: более половины опрошенных выступили против пребывания мигрантов в России.

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