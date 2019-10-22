Россияне возложили на себя ответственность за происходящее в стране

Больше половины россиян (57 процентов) в той или иной мере ощущают свою ответственность за события в стране. Это следует из результатов опроса «Левада-центра», передает «Интерфакс».

В полной мере свою ответственность ощущают 13 процентов опрошенных, в значительной мере — 16 процентов, в незначительной — 28 процентов. Еще 39 процентов не считают себя ответственными за то, что происходит в России. 11 процентов полагают, что могут существенно повлиять на происходящее.

По мнению 58 процентов россиян, они не имеют никакого влияния на события в России. О возможности так или иначе повлиять на происходящее заявили чуть более 38 процентов опрошенных. Из них 5 процентов считают, что могут повлиять на происходящее в полной мере, 6 — что могут оказать существенное влияние, 27 процентов — что незначительное влияние.

Опрос проходил с 26 сентября по 2 октября среди 1601 человека от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 субъектов России.

Ранее сообщалось, что показатели положительного отношения к деятельности президента России, правительства и политических партий среди жителей страны выросли за последнее время. Согласно исследованию, на прямой вопрос о доверии главе государства положительно ответили 73,3 процента россиян, премьер-министру Дмитрию Медведеву — 40,2 процента, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому — 36,8 процента, главе КПРФ Геннадию Зюганову — 35,2 процента, а руководителю «Справедливой России» Сергею Миронову — 27,7 процента опрошенных.

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