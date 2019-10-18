Россияне стали больше доверять власти

Показатели положительного отношения к деятельности президента России, правительства и политических партий среди жителей страны выросли за последнее время. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, сообщается в пятницу, 18 октября, на сайте организации.

Согласно исследованию, на прямой вопрос о доверии главе государства положительно ответили 73,3 процента россиян, премьер-министру Дмитрию Медведеву — 40,2 процента, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому — 36,8 процента, главе КПРФ Геннадию Зюганову — 35,2 процента, а руководителю «Справедливой России» Сергею Миронову — 27,7 процента опрошенных.

При этом уровень поддержки деятельности партии «Единая Россия» составил 33,7 процента, КПРФ — 16 процентов, ЛДПР — 12,9 процента, «Справедливой России» — шесть процентов.

10 октября стало известно о том, что уровень доверия россиян к выборам также вырос. Так, в сентябре 2018 года о доверии результатам выборов заявили 55 процентов опрошенных, а результаты единого дня голосования в 2019 году признали 57 процентов. «Рост положительных оценок является устойчивой динамикой, которая фиксируется на протяжении последних лет», — отметили специалисты.

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