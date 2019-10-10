Россияне стали больше доверять итогам выборов

Уровень доверия россиян к выборам вырос. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает ТАСС.

Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов пояснил, что в сентябре 2018 года о доверии результатам выборов заявили 55 процентов опрошенных, а результаты единого дня голосования в 2019 году признали 57 процентов. «Рост положительных оценок является устойчивой динамикой, которая фиксируется на протяжении последних лет», — уточнил он.

8 сентября в России прошло более 5 тысяч выборов разных уровней, в том числе в 16 регионах состоялись выборы губернаторов.

Всероссийский инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 11 сентября среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!