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Политологи оценили избрание председателя Мосгордумы

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Алексей Шапошников

Избрание большинством голосов Алексея Шапошникова на пост председателя Мосгордумы седьмого созыва является позитивным знаком, считает политолог Дмитрий Гусев. Его цитирует MOS NEWS в четверг, 19 сентября.

По его словам, Шапошников поддерживает курс мэра столицы Сергея Собянина.

«Избрание Алексея Шапошникова — свидетельство того, что мэрия с помощью "лояльного пула" депутатов располагает большинством в Мосгордуме», — добавляет эксперт Дмитрий Орлов.

По мнению политолога Александра Асафова, избрание Шапошникова демонстрирует то, что большинство избранных депутатов все таки понимают важность возложенных на них обязательств перед гражданами. Он также выразил уверенность в том, что новая Мосгордума продемонстрирует эффективную работу.

8 сентября в России прошел единый день голосования. В Москве состоялись выборы депутатов Мосгордумы, итоговая явка составила 21,77 процента.

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