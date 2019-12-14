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Билан раскрыл подробности выступления в нетрезвом виде на сцене в Самаре

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Дима Билан
Дима Билан

Певец Дима Билан раскрыл подробности своего выступления в нетрезвом виде на Дне города в Самаре в эфире программы «А поговорить?» на YouTube.

По словам Билана, все началось с того, что он по приезде посидел с хозяином самарского отеля, в который заселился. Он отметил, что у того было «дурацкое настроение», и они разговорились. После этого, уже находясь в гримерке, он также общался с другими людьми, среди которых были известные личности и политики.

«И потом был эффект "Встань из-за стола". Я встал и не смог идти. И меня никто не остановил», — поделился певец. По его словам, когда он увидел видео нарезки с выступления, то хотел «провалиться сквозь землю», однако на самой сцене чувствовал себя «героем комиксов». Извиниться перед жителями Самары он решил сразу же после прилета в Москву.

9 сентября сообщалось, что посетители концерта Билана в Самаре раскритиковали его за «неадекватное поведение» на сцене. Артиста обвинили в том, что он издавал странные звуки вместо вокала, не попадал в фонограмму, а также демонстрировал неприличные жесты. Более 500 человек подписали петицию с требованием публичных извинений от артиста.

Позже Билан признался, что провел выступление в состоянии алкогольного опьянения. После этого он извинился перед жителями Самары: провел сольный концерт, сделал пожертвования, а также подарил городу инклюзивную детскую площадку.

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