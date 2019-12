Билан отказался от шоу «Евровидения» из-за мелкого шрифта его имени на афише

Певец Дима Билан отказался от участия в шоу звезд «Евровидения», которое пройдет 15 декабря в Амстердаме. Об этом сообщает портал Oikotimes.

Организаторы мероприятия пояснили, что артист разорвал контракт. Его возмутило, что он будет не единственным русским исполнителем на концерте — на сцену также выйдет Сергей Лазарев. Кроме того, Билан не захотел петь на Het Grote Songfestivalfeest из-за того, что его имя на афише было написано мелким шрифтом.

В октябре Билан порассуждал о том, почему после его победы на «Евровидении» в 2008 году Россия больше не занимала первого места в международном музыкальном конкурсе. По словам исполнителя, победу в вокальном состязании определяет совокупность настолько большого количества факторов, что ее можно назвать случайностью — «фартом». Он предположил, что на его победу могло повлиять то, что он выступал повторно и не успел забыться публике.

В 2006 году Дима Билан представил Россию на «Евровидении» с песней Never Let You Go и занял второе место. В 2008-м артист исполнил на конкурсе композицию Believe и получил первое место.

