Билан вернулся в Самару трезвым и все равно опозорился

Певец Дима Билан назвал представителя самарской студии инклюзивного творчества «фюрером». Об этом сообщает телеканал «360».
Артисту предложили послушать песню в исполнении участников центра, на что он ответил представителю студии: «Yes, mein lieber Fuhrer» («Да, мой дорогой фюрер», — прим. «Ленты.ру»).
Дети показали певцу творческие работы и подарили сделанные своими руками поделки. Затем они исполнили кавер на песню Шуры «Твори добро».
Билан посетил центр в Самаре 29 сентября и подарил сертификат на детскую площадку. Певец решил сделать это в качестве извинений после своего выступления на Дне города в нетрезвом виде.
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