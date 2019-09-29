Опозорившийся на сцене Билан подарил Самаре детскую площадку

Певец Дима Билан перед своим концертом в Самаре подарил городу инклюзивную детскую площадку. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

По его словам, сертификат на установку детской площадки получила местная студия инклюзивного творчества. «Как и хотел, по собственному желанию подарил сертификат на детскую развивающую площадку этому уютному центру. Дети очень рады и я вместе с ними», — написал певец.

Как и планировал я в #Самара , где сегодня на площади состоится мой сольный большой концерт ! Сегодня посетил «дом инклюзивного творчества « Как и хотел по собственному желанию подарил сертификат на детскую развивающую площадку , этому уютному центру !!! Дети очень рады и я вместе с ними ! Впереди ещё много посещений и общения , но уже в следующем посте расскажу !!! #билан #димабилан #биланперезагрузка ! Я не редко за свою жизнь и карьеру бывал и был полезен подобным центрам и всегда это радость и благодарность которая согревает нас обоюдно ! !!! Фото опубликовано @bilanofficial

9 сентября сообщалось, что посетители концерта Билана в Самаре раскритиковали его за «неадекватное поведение» на сцене. Артиста обвинили в том, что он издавал странные звуки вместо вокала, не попадал в фонограмму, а также демонстрировал неприличные жесты. Более 500 человек подписали петицию с требованием публичных извинений от артиста.

Позже Билан признался, что провел выступление в состоянии алкогольного опьянения. Певец извинился перед жителями Самары и пообещал дать бесплатный концерт для горожан 29 сентября.

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