Стали известны траты Билана на извинения перед Самарой

Певец Дима Билан потратил на организацию мероприятий и пожертвования в Самаре примерно семь миллионов рублей. Об этом сообщает издание Super.

В эту сумму вошли расходы на проведение сольного концерта, а также пожертвования от артиста самарским детским учреждениям. Он подарил городу инклюзивную детскую площадку, а также пожертвовал миллион рублей детской клинике на покупку нового оборудования. Все расходы певец оплачивал самостоятельно, подчеркивает издание.

Ранее Дима Билан назвал представителя самарской студии инклюзивного творчества фюрером. Артисту предложили послушать песню в исполнении участников центра, на что он ответил представителю студии: «Yes, mein lieber Führer» («Да, мой дорогой фюрер», — прим. «Ленты.ру»).

9 сентября сообщалось, что посетители концерта Билана в Самаре раскритиковали его за «неадекватное поведение» на сцене. Артиста обвинили в том, что он издавал странные звуки вместо вокала, не попадал в фонограмму, а также демонстрировал неприличные жесты. Более 500 человек подписали петицию с требованием публичных извинений от артиста.

Позже Билан признался, что провел выступление в состоянии алкогольного опьянения. Певец извинился перед жителями Самары и пообещал дать бесплатный концерт для горожан 29 сентября.

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