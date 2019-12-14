Найдено самое глубокое место на суше

Международный коллектив ученых определили самое глубокое место на суше Земли. Соответствующее исследование специалистов опубликовано в журнале Nature Geoscience, кратко о нем рассказывает Калифорнийский университет в Ирвине (США).

Самое глубокое место на суше, согласно авторам, находится под ледником Денман в Восточной Антарктиде. Ученые полагают, что новые данные позволят оценить влияние изменения климата на континент.

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«Масса, данные с радаров и о движении льда позволили нам узнать, сколько льда находится в каньоне, который, как показывают наши подсчеты, простирается на глубину 3,5 тысячи метров ниже уровня моря. Это самое глубокое место на суше», — сказал соавтор публикации Мэтью Морлигэм из Калифорнийского университета в Ирвине.

В феврале ученые Принстонского университета (США) и Института геологии и геофизики (Китай) сообщили, что обнаружили горы и другие элементы топографии на глубине более 600 километров, на границе между верхней и нижней мантией.

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