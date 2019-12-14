Участник «Поле чудес» отгадал слово с ошибкой и стал победителем

Участник капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале в финале передачи отгадал загаданное слово, написанное с орфографической ошибкой, и в итоге стал победителем. Выпуск от 13 декабря опубликован на сайте канала.

Мужчина выиграл в одном из раундов и прошел в финал, где ведущий Леонид Якубович предложил угадать название вальса, ноты которого бесплатно получал клиент «товарищества Эйнем» при покупке конфет фабрики. Правильным ответом было слово «монпансье», однако в передаче на табло слово было написано как «монпасье», без одной «н» в конце.

«И перед нами победитель», — заявил Якубович, когда участник назвал слово целиком. Выиграв в финале, мужчина согласился поучаствовать и в Суперигре, где так же одержал победу.

Ранее, к 29-й годовщине популярного шоу, была опубликована подборка самых громких инцидентов и казусов из эфира программы. Так, в 1992 году, где в качестве главного приза был автомобиль Volvo, один из зрителей выкрикнул ответ на решающий вопрос, за что был удален из студии. В результате финалисту был предложен новый вопрос, ответа на который он не знал.

Капитал-шоу «Поле чудес» — российский аналог американской телепрограммы «Колесо Фортуны», одна из первых развлекательных программ телекомпании «ВИD». Передача вышла на Первой программе Центрального телевидения 25 октября 1990 года с Владиславом Листьевым в роли ведущего. С 1 ноября 1991 года основной ведущий телешоу — Леонид Якубович.

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