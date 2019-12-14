Определены дата и место похорон умершего после обильного кровотечения журналиста

Похороны журналиста газеты «Вечерняя Москва» Михаила Виноградова состоятся на Востряковском кладбище 16 декабря. Об этом РИА Новости сообщили в редакции издания.

«Прощание с нашим коллегой Михаилом Виноградовым состоится в 12:30, в понедельник», — сказали в «Вечерней Москве». В тот же день Виноградова похоронят на Востряковском кладбище, добавили в редакции.

Замредактора отдела специальных корреспондентов и обозревателей «Вечерней Москвы» Виноградов умер вечером 11 декабря в Москве на 43-м году жизни в больнице после обильного кровотечения.

Незадолго до смерти он опубликовал пост в Facebook от 9 декабря, в котором рассказал про открывшееся кровотечение после операции. Он утверждал, что приехавшие к нему врачи скорой помощи лишь наложили повязку и велели приложить к ране замороженную курицу из холодильника. Это подтверждают и в департаменте здравоохранения Москвы.

По версии столичного депздрава, 10 декабря Виноградов после визита медиков посетил хирурга, который выдал ему направление на госпитализацию, но пациент в больницу не явился. На следующий день журналист из дома снова вызвал скорую помощь. В больнице состояние журналиста резко ухудшилось, у пациента открылось кровотечение, вечером того же дня он скончался.

В настоящее время проводится служебная проверка московского департамента, также проверку проводят сотрудники Следственного комитета России.

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