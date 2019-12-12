Российский журналист умер после открывшегося кровотечения

В Москве на 43-м году жизни умер журналист, замредактора отдела специальных корреспондентов и обозревателей газеты «Вечерняя Москва» Михаил Виноградов. Об этом сообщается на сайте издания.

«Никто и подумать не мог, что, уходя на больничный, он уходит от нас навсегда. Никакого ощущения беды, никаких предчувствий», — говорится в обращении редакции. При этом в «Вечерней Москве» не указали, в связи с чем скончался Виноградов.

Как передает ТАСС, столичные сотрудники Следственного комитета России проводят проверку по факту смерти журналиста. Поводом стал его пост в соцсети Facebook. В публикации Виноградов рассказал, что у него открылось кровотечение после выписки из больницы, а прибывшие на вызов скорой помощи врачи наложили повязку, не остановив само кровотечение. Запись была опубликована в ночь на 10 декабря, 12 декабря журналист скончался.

Виноградов родился в 1977 году, получил высшее образование в МГУ имени М.В. Ломоносова для работы преподавателем истории, но после окончания вуза занялся журналистикой. Работал в газетах «Известия», «Труд», сетевом издании «Взгляд», а также в «Профиле» и «Совершенно секретно».

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