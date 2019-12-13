Стали известны результаты вскрытия умершего после визита скорой журналиста

Вскрытие тела умершего журналиста «Вечерней Москвы» Михаила Виноградова показало, что причиной смерти стала острая кровопотеря (геморрагический шок) из-за разрушения воспаленных вен в паховой области, сообщает проект Baza в Telegram.

Как стало известно изданию, журналист регулярно делал в эту область инъекции неизвестных веществ.

Ранее в в департаменте здравоохранения Москвы заявили, что Виноградову дважды пыталась помочь скорая. В пресс-службе утверждают, что после первого приезда врачей и визита к хирургу в поликлинику ему предписали госпитализацию, однако пациент не явился в больницу, а на следующий день вновь вызвал неотложку. Медики зафиксировали нагноение в области послеоперационной раны и доставили его в больницу. Там у него открылось кровотечение, от которого Виноградов скончался.

После первого визита скорой помощи, 9 декабря, журналист опубликовал в Facebook пост с жалобой на открывшееся перед приездом медработников кровотечение. Он также разместил фотографию, на которой была запечатлена кровопотеря. Виноградов писал, что прибывшие на вызов фельдшеры заверили его в том, что кровь идет не из артерии, а из крупного сосуда, наложили повязку и велели приложить к ране замороженную курицу из холодильника. Этот пост стал его последней записью в соцсети.

Виноградов работал заместителем редактора отдела специальных корреспондентов и обозревателей в газете «Вечерняя Москва». Ему было 42 года.

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