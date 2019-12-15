Анонсировано заявление США по Афганистану

В начале следующей недели Белый дом намерен объявить о выводе более четырех тысяч своих военнослужащих из Афганистана. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на трех бывших и нынешних американских чиновников.

По их словам, после вывода солдат, который будет производиться поэтапно в течение нескольких месяцев, в Афганистане останется от восьми до девяти тысяч американских военных. Когда именно начнется этот процесс, неизвестно.

В конце ноября президент США Дональд Трамп приехал в Афганистан с необъявленным визитом. Там он встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем, а также посетил американскую военную базу.

Ранее, в октябре, стало известно о разработке Пентагоном плана вывести все войска из Афганистана на случай, если Трамп внезапно отдаст соответствующий приказ. Тогда же сообщалось, что за последний год США негласно уменьшили число своих военных в Афганистане с 14 до 12 тысяч.

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