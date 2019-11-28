Трамп неожиданно приехал в Афганистан

Президент США Дональд Трамп приехал в Афганистан с необъявленным визитом. Об этом сообщает The New York Times.

Как сообщает издание, американский лидер встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем, а также посетил американскую военную базу. В ходе визита он заявил о возобновлении переговоров с талибами. По его словам, они хотят «заключить сделку». «Мы собираемся остаться до тех пор, пока не достигнем соглашения или полной победы», — сказал Трамп.

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Отмечается, что эта поездка в Афганистан стала для Дональда Трампа в качестве президента первой. Белый дом скрыл информацию о готовящемся визите из соображений безопасности.

В сентябре Дональд Трамп отменил переговоры с лидерами «Талибана» и Ашрафом Гани Ахмадзаем после теракта в Кабуле. Позже он назвал переговоры с террористами мертвыми. До этого США несколько месяцев пытались договорится с талибами о прекращении огня и выводе иностранных войск из Афганистана. Проект соглашения подразумевал вывод американских войск из страны в течение 135 дней после подписания документа.

«Талибан» (запрещена в России) образовался в 1994 году в разгар Афганской войны. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.

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