Мир
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Россия и Украина обсудили претензии по газу
Макрона окрестили «покровителем террористов»
Россия отказалась давать деньги на обвинительный механизм ОЗХО
Минимальная цена на iPhone рекордно снизилась в России
Москву признали лучшим городом для туристов в мире
В России зафиксировали снижение числа жертв ДТП
Подсчитан процент отдохнувших в Турции Наташ
Бывшего полицейского оправдали по делу о гибели 96 болельщиков «Ливерпуля»
Госдеп засмотрелся на деньги Венесуэлы
Новости партнеров

Трамп неожиданно приехал в Афганистан

Перейти в «Мою Ленту»
Дональд Трамп
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп приехал в Афганистан с необъявленным визитом. Об этом сообщает The New York Times.

Как сообщает издание, американский лидер встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем, а также посетил американскую военную базу. В ходе визита он заявил о возобновлении переговоров с талибами. По его словам, они хотят «заключить сделку». «Мы собираемся остаться до тех пор, пока не достигнем соглашения или полной победы», — сказал Трамп.

Отмечается, что эта поездка в Афганистан стала для Дональда Трампа в качестве президента первой. Белый дом скрыл информацию о готовящемся визите из соображений безопасности.

В сентябре Дональд Трамп отменил переговоры с лидерами «Талибана» и Ашрафом Гани Ахмадзаем после теракта в Кабуле. Позже он назвал переговоры с террористами мертвыми. До этого США несколько месяцев пытались договорится с талибами о прекращении огня и выводе иностранных войск из Афганистана. Проект соглашения подразумевал вывод американских войск из страны в течение 135 дней после подписания документа.

«Талибан» (запрещена в России) образовался в 1994 году в разгар Афганской войны. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Trump Makes Unannounced Trip to Afghanistan and Says He Reopened Talks With Taliban
Талибы удивились нежеланию Трампа заключать мир после терактов
США умертвили переговоры с террористами
Другие материалы рубрики
Мир00:0626 ноября

Лейтенант Принцип

Как Южная Корея заменила одного диктатора другим: он давил людей танками, но был помилован
23:21Сегодня

Макрона окрестили «покровителем террористов»

23:11Сегодня

Россия отказалась давать деньги на обвинительный механизм ОЗХО

20:52Сегодня

Подсчитаны траты США на борьбу с терроризмом в XXI веке

Мир00:0722 ноября
Плакат с портретом президента Ирана Хасана Рухани

«Смерть диктатору!»

Из-за цен на бензин Иран охватили массовые протесты. Люди жгут заправки, дома и банки
20:25Сегодня

ИГ приписало себе крупнейшие потери Франции в Африке

19:12Сегодня

Турция выступила за план НАТО при нападении России

18:29Сегодня

Меркель упала на сцене

Мир00:0120 ноября

Судный день в Мекке

40 лет назад мусульмане устроили бойню в святыне. Так зарождался исламский терроризм
17:36Сегодня

Генсек НАТО рассказал о разногласиях в альянсе

16:14Сегодня

Двух чеченцев задержали за фото с поднятыми пальцами во Франции

15:23Сегодня

Макрон отказался принять предложение Путина о ракетах в Европе

Россия
В России зафиксировали снижение числа жертв ДТП
«Не понимаю, как можно было убрать такого доктора?»
Жизни этих детей зависят от операций Каабака. Что их родители говорят об увольнении врача
В Госдуме озаботились психикой преподавателей после дела историка-расчленителя
В России из-за увольнения уникального врача умер ребенок
Жизни других пациентов под угрозой: хирургу по-прежнему не дают работать
Российский военный погиб на стройке моста из-за сломанной техники
«Вся спина была черная. Я не могла даже лежать»
В России начали борьбу с домашним насилием. Но к этому готовы не все
Россиянин помог кондукторше догнать забывший ее автобус
Все материалы
Мир
Макрона окрестили «покровителем террористов»
Лейтенант Принцип
Как Южная Корея заменила одного диктатора другим: он давил людей танками, но был помилован
Россия отказалась давать деньги на обвинительный механизм ОЗХО
«Годы кровопролития, насилия и беспорядков»
Их пытают и сажают в тюрьмы. За что сражаются мятежники в Гималаях?
Трамп неожиданно приехал в Афганистан
Плакат с портретом президента Ирана Хасана Рухани«Смерть диктатору!»
Из-за цен на бензин Иран охватили массовые протесты. Люди жгут заправки, дома и банки
Подсчитаны траты США на борьбу с терроризмом в XXI веке
Все материалы
Бывший СССР
На Украине придумали план захвата России с помощью конфет Roshen
Нация на костях
Как голод 30-х годов помогает украинским президентам удерживать власть
Выяснено отношение белорусов к России
Линия раскола
15 лет назад началась «оранжевая революция». Она стала первым шагом к войне в Донбассе
Украина изменила порядок пересечения границы в Донбассе
«Радушно — это не про Россию»
Среднеазиатские студенты мечтают учиться за границей. Но вынуждены возвращаться домой
Названы главные вопросы Зеленского для «нормандской четверки»
Все материалы
Экономика
Госдеп засмотрелся на деньги Венесуэлы
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Россия и Украина обсудили претензии по газу
Сыграли в черную
Европа и США привыкли править нефтяным рынком. Теперь им придется потесниться
Российский бизнес захотел вернуться в 90-е
Палачи и убийцы
Этим электрокарам прочат победу над Tesla. Готов ли Илон Маск к борьбе?
Германия встала на защиту «Северного потока» в суде
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыта история появления группировки «Шараповские»
ФСБ ликвидировала крупнейшую в Дагестане ОПГ «Шараповские»
В 90-е эти бандиты убивали и устраивали теракты. У них был огромный арсенал
Противотанковый и стрелковый арсенал «Шараповских» попал на видео
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
В Дагестане арестовали участников банды «Шараповские»
Позывной Анита
Она сорвала покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля. И всю жизнь тайно служила СССР
ФСБ задержала главу Минздрава Ростовской области
Все материалы
Наука и техника
Минимальная цена на iPhone рекордно снизилась в России
Николай Богданов-Бельский «Будущий инок», 1889 год«Раскол в головах продолжается и сейчас»
Кто придумал особый путь России и почему эта идея стала лишь подражанием Западу?
Раскрыта загадка исчезновения древнего вида людей
Незримые убийцы
Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
В небе над Уралом появился загадочный объект
Последний джедай
Сварщик получил сверхсилу и спасает умирающую франшизу. Star Wars: Jedi Fallen Order
Раскрыта правда об окаменелостях на Марсе
Все материалы
Спорт
Букмекеры оценили шансы Фергюсона победить Хабиба Нурмагомедова
Тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью«Они никогда не сдаются»
Дебют Моуринью, спасение «Ливерпуля» и победа «Сити» — главные события тура АПЛ
Бывшего полицейского оправдали по делу о гибели 96 болельщиков «Ливерпуля»
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
Стране грозит запрет на участие во всех международных соревнованиях на четыре года
«Краснодар» обыграл лидера группы в Лиге Европы
Деонтей Уайлдер«Для победы мне нужно две секунды»
Уайлдер вновь уложил соперника. Чемпион нокаутировал 107-килограммового кубинца
Александр Емельяненко предостерег Нурмагомедова
Все материалы
Культура
Пригожин нашел объяснение высоким гонорарам Ротару
Пенсионерский блюз
Скорсезе, Де Ниро и Пачино хоронят миф об Америке за три с половиной часа «Ирландца»
Названа женщина года
Кто на Марс, кто в Донбасс
Новые миры и старые проблемы — глазами лучших мировых фотографов
«Симпсонов» собрались закрыть
Руководство по обнаженке
К чему приведут новые правила съемок секса в кино
Появились предсмертное видео и подробности гибели 35-летнего актера в Китае
Все материалы
Интернет и СМИ
Ведущий «Битвы экстрасенсов» опроверг постановки в шоу
Великое советское завтра
 
Специалистов по кибербезопасности предложили готовить со школы
«Это наш мир и наша свобода»
Эти люди создают порно с друзьями, бывшими и знаменитостями. Их никто не может остановить
Незнакомка унизила женатого мужчину за навязчивые попытки познакомиться
Звонит по тебе
WhatsApp пользуется 1,5 миллиарда человек. Каждый из них оказался в опасности
Названы имена лауреатов престижной премии «ТОП-менеджеры НПБК»
Все материалы
Ценности
Тучную невесту пристыдили за слишком откровенный свадебный наряд
Овчинка с выделкой
Люди веками носили дешевые тулупы. Почему они стали модными?
52-летняя Памела Андерсон снялась для обложки журнала в откровенном купальнике
Падшие ангелы
Показов Victoria's Secret больше не будет. Бодипозитив победил
70-летняя супермодель увидела вред во внешности Ким Кардашьян
Глобальное утепление
Люди столетиями пытались победить холод халатами и одеялами. Все изменил пуховик
Названы главные ошибки женщин при выборе одежды для вечеринки
Все материалы
Путешествия
Москву признали лучшим городом для туристов в мире
Эпир. Деревня Моливдоскепасти. Свято-патриарший монастырь Моливдоскепасту на границе с АлбаниейБлиже к народу
Древние города и монастыри в горах: неизвестные уголки Греции глазами россиянина
Подсчитан процент отдохнувших в Турции Наташ
«В мозгу проносились идеи заработка»
Как россиянин оказался на Занзибаре, подружился с пиратом и чуть не открыл свой бизнес
Смешавший алкоголь и наркотики турист умер во время празднования дня рождения
Красное золото
Эти женщины добывают самую дорогую специю в мире. И все равно живут в нищете
«Успокоившую нервы» алкоголем после поминок пассажирку выгнали с рейса
Все материалы
Из жизни
Самая старая американка умерла в 114 лет
Жизнь на обочине
«Человека-слона» ненавидят за его внешность. Чтобы выжить, он вынужден это терпеть
Игрушечная акула спасла ребенка от шальной пули
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в Дрездене
Воры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
Собака забралась в лисью нору и днями блуждала под землей
«Мне до сих пор снятся кошмары»
Жена богатого боксера решила убить его ради денег. Он сам инсценировал смерть и уцелел
Пара подстроила ограбление и купила обручальные кольца на украденные деньги
Все материалы
Самые странные антикрылья и спойлеры
Необычные аэродинамические элементы прошлого и настоящего
Лада Веста с «автоматом»: первый тест
Мы поездили на Ладе Весте c трансмиссией CVT
Не нравится электрический пикап от Tesla? Вот пять других!
Низкополигональный Кибертрак и другие грузовики на батарейках
Chery Tiggo 4
Что получится, если взять кого нужно — да и переманить в Китай?
Полиция Дубая получила российский вездеход-амфибию
Новым автомобилем Папы Римского стал Renault Duster
«АвтоВАЗ» запустил производство Lada 4x4 с новым салоном
Все материалы
Дом
Подсчитана стоимость жилья на главной барной улице Петербурга
Точное попадание
Самые необычные здания мира глазами лучших фотографов
В России ввели льготы для селян
Конец сезона
Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
Российские коммунальщики начали жечь лед
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Россиянин отказался делиться квартирой и сжег ее назло всем
Все материалы
Нацпроекты
«Вы никогда не знаете, чем закончится рак»
Как лечатся россияне, которым не смогла помочь медицина
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
С ветерком
В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет
«Антибиотики покупают все кому не лень. Это плохо»
Россияне придумывают себе болезни и неправильно лечат грипп. Это может стоить им жизни
На Кубани докапитализируют местный Фонд поддержки промышленности
Россиянкам разъяснили их права на использование маткапитала
России предрекли лидерство в циркулярной экономике
Все материалы