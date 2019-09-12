Талибы удивились нежеланию Трампа заключать мир после терактов

Членов афганского движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) «шокировало» решение президента США Дональда Трампа остановить мирные переговоры. Об этом со ссылкой на представителя талибов Сухайля Шахина сообщает Al Jazeera.

«Это шокировало нас, потому что мы уже пришли к соглашению с командой американских переговорщиков», — сказал Шахин. Он также рассказал журналистам, что талибы готовы вести переговоры и с Афганским правительством — но лишь после того, как страну покинут иностранные войска.

Кроме того, он заявил, что без мирного соглашения атаковать американцев или нет — лишь вопрос выбора «Талибана». «Так что мы атакуем их, если решим, что это в наших интересах, в наших интересах как народа, в наших интересах как мусульман. Если в наших интересах будет не нападать, мы не нападем».

Ранее в МИД России указали, что отмена переговоров может негативно сказаться на ситуации, а из-за накаленности эмоций «может начаться эскалация боевых действий».

10 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что считает мертвыми переговоры с «Талибаном». За два дня до этого он после теракта в Кабуле объявил об отмене переговоров с лидерами «Талибана» и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем.

Американская сторона в последние месяцы вела переговоры о прекращении огня и выводе иностранных войск из Афганистана. В начале сентября стало известно, что проект соглашения США и талибов подразумевал вывод американских войск из Афганистана в течение 135 дней после подписания документа.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах в стране находились у власти талибы, а после свержения в 2001-м они начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.

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