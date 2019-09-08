Трамп отменил секретные переговоры с талибами

Президент США Дональд Трамп объявил об отмене переговоров с лидерами «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем после теракта в Кабуле. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Без ведома практически всех, ключевые лидеры "Талибана" и отдельно президент Афганистана собирались тайно встретиться со мной в Кэмп-Дэвиде в воскресенье. Сегодня вечером они должны были приехать в Соединенные Штаты. К сожалению, с целью создать ложные рычаги воздействия, они признались в нападении в Кабуле», — написал Трамп.

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Глава США добавил, что в результате происшествия погибли 12 человек.

В конце июля в Афганистане сформировали правительственную делегацию для переговоров с талибами.

Американская сторона в последние месяцы ведет переговоры о прекращении огня и выводе иностранных войск из Афганистана. Весной в Пентагоне сообщили, что у страны впервые с начала войны появился шанс на достижение мира.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.

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