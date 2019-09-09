МИД России указал Трампу на ошибку

Решение президента США Дональда Трампа отменить переговоры с лидерами афганского движения «Талибан» (запрещено в России как террористическое) может негативно сказаться на ситуации. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента России по Афганистану и директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

По его словам, приостановка мирных переговоров — «сигнал негативный, безусловно», а риторика всех сторон сейчас воинственная. Несмотря на это, они выражают готовность продолжить диалог, отметил дипломат.

«Поскольку эмоции сейчас крайне накалены, в какой-то период, надеемся непродолжительный, может начаться эскалация боевых действий», — считает Кабулов. При этом в Москве ожидают продолжения переговоров и их успешного завершения, добавил он.

8 сентября Трамп после теракта в Кабуле объявил об отмене переговоров с лидерами «Талибана» и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем. Он указал, что тайная встреча должны была пройти в его загородной резиденции Кэмп-Дэвид.

Ранее стало известно, что проект соглашения США и талибов подразумевает вывод американских войск из Афганистана в течение 135 дней после подписания документа.

Американская сторона в последние месяцы ведет переговоры о прекращении огня и выводе иностранных войск из Афганистана. Весной в Пентагоне сообщили, что у страны впервые с начала войны появился шанс на достижение мира.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.

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