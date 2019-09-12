Констатировано поражение США в Афганистане

США пора признать, что они проиграли войну в Афганистане. Об этом написал в своей статье на Foreign Affairs профессор Стивен Уолт из Гарвардского университета, занимающийся международными отношениями.

Эксперт в своем материале отмечает, что за 18 лет войны были потеряны тысячи жизней и растрачены миллиарды долларов. «Мы сколько угодно можем говорить о мирных условиях, остатках сил, последствиях для предстоящих выборов в Афганистане и так далее, но суровая реальность такова: США проиграли войну в Афганистане», — пишет Уолт.

По его словам, любые обсуждения последних месяцев — не что иное, как «фиговый лист, придуманный, чтобы прикрыть крупный стратегический провал». Профессор отмечает, что поражение в Афганистане — не военное, а скорее политическое, и связано с тем, что «пришельцы» никогда не будут решать судьбу страны.

Уолт считает, что план США превратить Афганистан в современную демократичную страну с самого начало имел множество изъянов и мало шансов на успех. В частности, это связано с историей и традициями страны, ее расположением, бедностью и коррупцией.

Профессор указывает, что невозможно заканчивать все войны победой, поэтому такой великой нации, как американцы, следует просто сделать выводы из этой ошибки.

10 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что считает мертвыми переговоры с афганским движением «Талибан» (в России запрещено как террористическое). За два дня до этого он после теракта в Кабуле объявил об отмене переговоров с лидерами «Талибана» и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем.

Американская сторона в последние месяцы вела переговоры о прекращении огня и выводе иностранных войск из Афганистана. В начале сентября стало известно, что проект соглашения США и талибов подразумевал вывод американских войск из Афганистана в течение 135 дней после подписания документа.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах в стране находились у власти талибы, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.

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