Назван новый председатель «Яблока»

На съезде «Яблока» в Москве был назван новый председатель партии, им стал заместитель председателя Николай Рыбаков, передает «Интерфакс».

На пост председателя также претендовала действующий лидер партии Эмилия Слабунова, однако за нее прголосовали 19 делегатов, в то время как за Рыбакова — 69.

Сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский предложил поручить политкомитету подготовить концепцию новой партии и внести на вторую часть съезда. Он отметил, что можно не закрывать съезд, а провести второй этап в ноябре 2020 года. Явлинский выступил с докладом, в котором назвал успешным деятеля, который не просто «выводит людей на улицы», а «прокладывает дорогу к смене курса». Для этого, по его словам, нужна современная партия.

Рыбаков руководил президентской кампанией основателя партии Григория Явлинского, а также кампаниями на муниципальных выборах и выборах в Мосгордуму. На муниципальных выборах партия стала второй после «Единой России». Также Яблоко вернулось в московский парламент.

С 2015 года партию «Яблоко» возглавляла депутат карельского заксобрания Эмилия Слабунова.

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