Явлинский отверг отказ участвовать в президентских выборах

Сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что не отказывался от намерения в будущем выдвинуться в президенты страны, передает РБК.

По словам политика, СМИ его не так поняли, а он сам говорил об «исчерпанности возможностей по отращиванию бороды». «В изменении своего имиджа я больше ничего нового сделать не могу. Я говорил о том, что нужны новые кандидаты в президенты. Я хотел бы помериться с ними силой», — заявил он.

Явлинский отметил, что новых кандидатов может быть несколько, а он сам готов ездить вместе с ними и представлять их. «Пусть они все время перед партиями и перед обществом выступают», — заключил он.

Ранее в пятницу, 4 апреля, агентство РИА Новости передало слова Явлинского о том, что он исчерпал свои возможности и что партии нужен другой кандидат на выборах главы государства. «Нужно начинать готовить кандидата в президенты. Если выборы будут, что пока неизвестно, но наша партия должна работать исходя из того, что они будут», — сказал он на заседании партийного бюро.

Явлинский участвовал в президентских выборах трижды: в 1996 году он получил 7,34 процента голосов, в 2000-м — 5,8 процента, а в 2018-м — 1 процент. В 2012 году политик также хотел баллотироваться в президенты, однако к выборам допущен не был.

Партия «Яблоко» в 1993-2007 годах имела небольшую фракцию в Государственной думе. В 2011 году партии удалось получить право на государственное финансирование, однако по итогам выборов 2016 года она это право потеряла.

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