В Кремле пожаловались на саботирующие решения Зеленского силы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пожаловался на политические силы на Украине, которые саботируют решения действующего президента страны Владимира Зеленского. Такое заявление он сделал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, передает «Интерфакс».

Говоря о перспективах развития дальнейшего диалога между Зеленским и президентом России Владимиром Путиным после их встречи в рамках «нормандского саммита», Песков отметил, что многое зависит от того, насколько украинский лидер будет придерживаться политики, намеченной им в Париже. При этом он подчеркнул, что на решения президента Украины могут влиять «политические и иные силы» в стране, которые с ним не согласны.

«Наш президент всегда делает то, что говорит, и говорит то, что имеет в виду. В этом плане он неоднократно подтверждал ценность своих слов. В данном случае посмотрим, насколько будет работать принцип взаимности», — пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Песков заявил, что у Путина и Зеленского есть разногласия по целому ряду вопросов. При этом он отметил, что диалог между ними все же идет.

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже впервые за три года. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям от 2015 года. «Нормандский формат» предполагает участие Германии, России, Франции и Украины в урегулировании ситуации в Донбассе.

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