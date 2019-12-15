Песков заявил об отсутствии подготовки к новым контактам Путина и Трампа

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии подготовки новых контактов между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом он сказал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, передает ТАСС.

«В настоящий момент какой-либо подготовки к контактам на высшем уровне нет. Президент Путин наверняка готов к любым контактам, он сам это неоднократно подтверждал», — сказал Песков.

При этом представитель Кремля добавил, что контакты с американской стороной поддерживаются на уровне дипломатов и военных, «и это позитив». «По крайней мере, это позволяет поддерживать диалог по сиюминутным проблемам и позволяет нам дальше не сваливаться в какую-то яму, скажем так, острых противоречий», — отметил Песков.

Ранее Дональд Трамп провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Она длилась почти час.

Путин и Трамп впервые встретились летом 2017 года на саммите G20 в Гамбурге, затем в ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме. В июле 2018-го состоялась полноформатная встреча двух лидеров в Хельсинки. В июне 2019 года президенты провели переговоры в ходе саммита G20 в Осаке.

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