Протесты в Ливане привели к пожарам и стычкам с полицией

ruptly.tv

Антигосударственные протесты в столице Ливана Бейруте дошли до столкновений с полицией. Видео с места событий опубликовал сайт Ruptly.

На кадрах ролика видно, как полицейские используют против протестующих слезоточивый газ. Те откидывают часть дымовых гранат, строят баррикады и скандируют лозунги.

В конце видео — горящие палатки демонстрантов: в их поджогах обвиняли сторонников действующей власти, однако, по другим данным, они загорелись из-за фейерверков, которые участники протестов использовали против полиции.

В Telegram-канале Lebanese News and Reports появилось сообщение о том, что в столице Ливана развернуты несколько отрядов спецназа. Там же опубликованы фотографии групп людей в песчаном камуфляже на улицах города.

В ответ на слезоточивый газ протестующие кидают в полицию камни. Известно о по меньшей мере 46 пострадавших, 14 из которых были госпитализированы.

Как сообщает Reuters, протесты в Бейруте вспыхивают снова и снова с конца октября. Их участники требуют отставки премьера Саада аль-Харири и правительства, которое, по их мнению, виновно в коррупции и экономическом кризисе, худшем с 1975-1990 годов, когда в стране шла гражданская война.

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