Полиция потеряла «самую красивую наркоманку России»

Героиня статьи «Героин — собственность модели» Анна Глазова, которую прозвали самой красивой наркоманкой России, скрылась от органов правосудия в неизвестном направлении. Она находилась под подпиской о невыезде. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Рассмотрение дела должно было начаться в октябре, однако Глазова не явилась в суд, ее местонахождение неизвестно. Собеседник агентства добавил, что решается вопрос об объявлении девушки в розыск.

В Кузьминском суде подтвердили, что Глазова не явилась на заседание, рассмотрение дела перенесли на 25 декабря.

Глазову задержали в январе, когда у нее нашли прозрачную банку вещества серого цвета. Предполагается, что это был героин массой 0,4 грамма. В отношении девушки составили протокол по статье 6.8 КоАП («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ»). В феврале ее арестовали по подозрению в совершении преступления по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»). Глазова попыталась совершить суицид в СИЗО №6. В июле стало известно, что ее отпустят под подписку о невыезде.

В декабре 2018 года на сайте «Батенька, да вы трансформер» вышла статья с участием Глазовой. Героиня текста по имени Тэо рассказала, что употребляет героин 10 лет, работает моделью и программисткой, а также продолжает вести нормальную жизнь, несмотря на ежедневные уколы в пах. В интернете Глазову назвали самой красивой наркоманкой России, но многие раскритиковали подачу материала о жизни наркозависимых. В статье также была указана ссылка на страницу героини во «ВКонтакте». В том же месяце МВД России попросило Роскомнадзор заблокировать материал за «сведения, которые направлены на формирование положительного образа лиц, употребляющих наркотики».

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