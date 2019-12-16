В Совфеде оценили место России в рейтинге могущественных стран

Вхождение России в тройку самых могущественных стран мира в рейтинге американского журнала вполне естественно, считает член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 16 декабря.

По оценке сенатора, без российского участия невозможно решить ни один вопрос, Россия влияет практически на все процессы в мире.

«Мощь страны — это не только экономика. В части военной мощи мы по ряду показателей мировые лидеры», — добавил он.

Россия заняла второе место в рейтинге «самых могущественных стран мира» по версии журнала U.S.News. Следом идет Китай, первое место занимают США. При составлении учитывались такие критерии, как ВВП, численность населения, показатель ВВП на душу населения. Украина заняла 39-е место из 40.

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