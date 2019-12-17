Названа польза острого перца для продления жизни

Ученые Средиземноморского неврологического института в Италии назвали пользу частого употребления перца чили, который способствует продлению жизни и снижает общий риск преждевременной смерти на 23 процента. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

В исследовании приняли участие 22 811 человек, за состоянием здоровья которых исследователи следили в течение восьми лет. Специалисты отметили, что те, кто регулярно употреблял красный острый перец (четыре раза в неделю и более), на 40 процентов реже умирали от сердечного приступа. Риск смерти от нарушения мозгового кровообращения снизился еще сильнее. При этом защитный эффект перца не зависел от типа питания испытуемых.

Ученые планируют продолжить исследования, чтобы определить биохимические механизмы, лежащие в основе действия красного острого перца и родственных культур, содержащих капсаицин — алкалоид, обладающий жгучим вкусом. Известно, что это вещество способствует гибели злокачественных клеток, воздействуя на митохондрии клеток.

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