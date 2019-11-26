Названа опасность злоупотребления мандаринами

Чрезмерное употребление мандаринов может привести к развитию аллергических реакций и вздутию живота, пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что с осторожностью к поеданию этих фруктов нужно относиться тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта.

Безопасное число мандаринов, которое можно съесть за один день — четыре штуки. Специалисты советуют не употреблять эти фрукты натощак. Также отмечается, что желательно есть мандарины утром и днем до пяти часов вечера.

Эксперты также отметили и пользу мандаринов. Они подчеркнули, что фрукты выводят токсины, повышают иммунитет и улучшают настроение.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что из-за способов, которыми производители обрабатывают мандарины для более длительного хранения, фрукты могут оказаться опасными. По ее словам, многие производители, особенно за рубежом, обрабатывают мандарины противогрибковыми средствами, корочки могут оказаться опасными для здоровья.

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