Россия испытала «Деривацию»

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В настоящее время в Нижнем Новгороде проводятся полевые испытания российской перспективной боевой машины 2С38 «Деривация». Соответствующие кадры опубликовала «Звезда».

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Телеканал отмечает, что одноименную «машину на гусеничном бронированном шасси отправили на полигон для полевых испытаний в условиях низких температур».

В апреле 2018 года «Уралвагонзавод» рассекретил облик зенитно-артиллерийского комплекса «Деривация-ПВО» и сообщил, что госиспытания модуля калибра 57 миллиметров, разработанного нижегородской компанией «Буревестник», начнутся в том же году.

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