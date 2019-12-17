Из канализации извлекли огромные сгустки жира весом десятки тонн

Сотрудники компании Thames Water, отвечающей за водоснабжение и очистку сточных вод в Лондоне, удалили из лондонских коллекторов два огромных жировых «айсберга» весом десятки тонн. Как сообщает Sky News, из-за «канализационных монстров» город могло затопить сточными водами на Рождество.

Первый жировой «айсберг» или «жирберг» — сгусток, образовавшийся из застывшего жира, масла и слипшихся салфеток, выброшенных жителями города в унитаз, обнаружили под Кафедрал-стрит вблизи небоскреба The Shard. Он весил 30 тонн и растянулся на 70 метров. Еще один располагался в коллекторе под улицей Пэлл-Мэлл и весил 63 тонны.

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Сотрудники компании работали круглосуточно, чтобы убрать «жирберги», поскольку из-за них существовала угроза затопления города. Один из рабочих сравнил сгустки жира с «глубоководными монстрами», которых нужно было победить любой ценой.

Компания Thames Water призывает людей «не кормить жировые айсберги» на Рождество, то есть не сливать жиры и масло в раковину. Жир желательно охладить и положить в стеклянную емкость, которую можно выбросить в мусорное ведро.

Ранее сообщалось, что из лондонской канализации убрали огромный ком застывшего жира, салфеток и подгузников. 40-тонный жировой «айсберг» перекрывал 80 процентов канализационного коллектора под лондонским районом Гринвич и по своему объему был сопоставим с двухэтажным автобусом.

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