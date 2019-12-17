«Оптическая иллюзия года» заставила пользователей сети помучиться

@InertialObservr

Пользователи сети восхитились оптической иллюзией, построенной на фигурах Лиссажу. Многим из них, по их признанию, пришлось помучиться, чтобы разгадать суть ролика.

Видеозапись опубликовал в Twitter юзер под ником InertialObservr. «Победитель "Иллюзии года-2019". Основана на простой кривой Лиссажу, но использует хитроумное затемнение/подсветку, чтобы создать иллюзию двойной оси», — пояснил он. Публикация получила 59 тысяч лайков за сутки.

Комментатор InertialObservr заметил, что каждый раз видел разное движение фигуры. Sallylepage заявил, что не может оторваться от видео уже девять часов. «О мой мозг», — написал Reactantpotato. «Я вижу, как он поворачивается против оси. Я достиг просветления и не могу остановиться», — восторгался Sgt_Shitpost. Один из пользователей заметил, что видит все способы вращения фигуры, и от этого у него «болит мозг».

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«Я не впечатлен, потому что это просто силуэт, который может интерпретироваться нашим мозгом по-разному. Когда вы добавляете цветные линии, становится меньше пространства для интерпретации», — отрезал Carurosuart. В ответ многие заметили, что в этом и заключается смысл иллюзии.

Фигуры Лиссажу — это различные траектории, прочерчиваемые точкой, которая одновременно совершает гармонические колебания в двух перпендикулярных друг другу направлениях.

Ранее русскоязычные пользователи Twitter восхитились иллюзией на фотографии с красным кругом. Ряд юзеров решили, что красная рамка выделяет фрагмент снимка, однако это оказался обычный цветной обруч.

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