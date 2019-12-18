Посол Франции посчитала возможной отмену антироссийских санкций в ближайшие годы

Посол Франции в Москве Сильви Берманн посчитала возможной отмену санкций против России в ближайшие пять лет. Об этом она заявила в интервью газете «Коммерсантъ».

Дипломат отметила, что санкции — это не то, к чему Франция стремилась в отношениях с Россией. «Но они [санкции] были введены после Крыма и интервенции в Донбассе. И их отмена увязана с выполнением минских договоренностей», — уточнила Берманн.

По ее словам, если ситуацию на Украине все же удастся урегулировать, стоило бы сначала смягчить санкции и только потом полностью их снять. Однако все зависит от выполнения поставленных России условий, подчеркнула посол.

Ранее, в октябре, Берманн заявила, что в отношениях Москвы и Евросоюза появилось окно возможностей для улучшения диалога. По ее мнению, Россия и Франция должны воспользоваться этим и постараться укрепить взаимопонимание, в противном случае это окно закроется.

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