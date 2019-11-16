Россиян позвали восстанавливать сгоревший Нотр-Дам

Специалистов из России пригласили принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери, который сильно пострадал из-за пожара. Об этом сообщила посол Франции в России Сильви Берманн, ее слова приводит РИА Новости.

В чем именно будет заключаться работа отечественных специалистов и когда они смогут к ней приступить, пока не уточняется. «Я лично была очень тронута, что россияне с большим состраданием отнеслись к этому», — сказала Берманн.

Материалы по теме «От здания ничего не останется» Пожар в соборе Парижской Богоматери глазами очевидцев

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел в середине апреля 2019-го. Огонь уничтожил большую часть кровли и шпиль. Планы по восстановлению здания пока не согласованы: главный архитектор Филипп Вильнев настаивает на том, чтобы восстановить существовавший шпиль, а президент Франции Эммануэль Макрон, наоборот, хочет, чтобы над собором возвышалась современная конструкция.

В середине ноября это вылилось в конфликт Вильнева с бывшим начальником штаба французской армии и представителем президента, управляющем восстановлением собора Жан-Луи Жоржлином. Последний, посоветовал архитектору «заткнуться». Обсуждение вопроса о шпиле отложили до 2021 года. Французские власти планируют закончить ремонт здания за пять лет, что расходится с мнением экспертов, которые полагают, что на это может уйти не одно десятилетие.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!