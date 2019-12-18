Российский уголь не пустили в Европу

У российской компании Evraz возникли проблемы с поставками в Европу. Составы с углем не пустили на территорию Украины из-за отсутствия необходимых разрешений. Об этом со ссылкой на письмо директора по логистике Evraz Кирилла Пикалова сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

В жалобе Пикалова, адресованной заместителю гендиректора РЖД Алексею Шило, говорится, что у Evraz срываются контракты с европейскими предприятиями, а это чревато штрафами.

Представитель компании подчеркнул, что для поставок через Украину был выбран рекомендованный РЖД экспедитор. Но с 1 декабря список экспедиторов перестал действовать, поскольку единственной компанией, имеющей право на такие перевозки, оказалась «Белказтранс Украина», связанная с белорусским бизнесменом Николаем Воробьем.

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Выбор не оставил Evraz шансов на поставки топлива, поскольку у «Белказтранс Украина» нет договора с «Украинской железной дорогой». Гендиректор Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко подтвердил эту информацию. По его данным, РЖД отклоняет все заявки других компаний на сопровождение российских грузов через Украину.

Другая компания Воробья, зарегистрированная в Эстонии NT Marine, также с 1 декабря стала поставщиком российского угля на Украину. Но украинские предприятия пока не заключают с ней контракты, потому что надеются на результаты встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Они ожидают, что стороны сумеют снять часть противоречий и уголь из России удастся закупать без посредников и переплаты.

Россия ограничивает экспорт угля и нефти через Украину с апреля текущего года. Для поставок необходимо получить разрешение Минэкономразвития. Такое решение принято в ответ на украинские санкции, которые ограничивают импорт товаров из России.

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