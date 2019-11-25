Украина втридорога закупит российский уголь в Европе

Филиал «Украинских железных дорог» собирается купить 2,9 тысячи тонн угля из России, причем сделать это через фирму-прокладку и венгерскую компанию. В общей сложности поставки обойдутся в 12,5 миллиона гривен (33 миллиона рублей), что заметно дороже обычного, сообщает портал «Наші Гроші».

Контракт филиал подписал с фирмой «Раксел», которая договорилась о поставках с компанией GMV Trading Company Kft., зарегистрированной в Венгрии в 2018 году.

В нем указано, что страной-производителем угля является Россия. Компания предоставила справку, что уголь добыт не на территории Донбасса, неподконтрольной Киеву.

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Издание отмечает, что стоимость топлива в два раза выше, чем по формуле «Роттердам+» (1867-1966 гривен за тонну) — по 4140-4380 гривен за тонну. Ранее другие филиалы УЖД заказывали такой же уголь заметно дешевле — по 3849-3899 гривен за тонну. Из результатов тендера следует, что никто из поставщиков-конкурентов не предложил цену ниже.

В субботу, 23 ноября, Служба безопасности Украины объявила о блокировке механизма поставок угля, добытого на шахтах самопровозглашенных республик Донбасса. В ведомстве утверждают, что сумели раскрыть сеть подставных компаний, которые занимались закупкой угля под видом добытого в России.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский признал, что страна продолжает покупать уголь из Донбасса, но переплачивает за него, так как получает товар через Россию или Белоруссию.

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