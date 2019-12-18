Тучная женщина захотела выглядеть моделью и стала похожа на «расплавленный шар»

Женщина с лишним весом решила повторить образ модели со страницы онлайн-ретейлера, но не оправдала своих ожиданий. Об этом сообщает Mirror.

В преддверии Рождества Оливия Берроуз (Olivia Burroughs) из Ноттингемшира, Англия, сделала заказ в британском интернет-магазине Boohoo. Тучная британка выбрала серебристый комбинезон с высокой посадкой и американской проймой за 24 фунта стерлингов (две с половиной тысячи рублей).

Получив доставку, Берроуз примерила комбинезон и ужаснулась своему внешнему виду: ее отражение в зеркале не было похоже на кадр Boohoo. «Этот костюм сильно отличался от заявленного на сайте, и я выглядела как расплавленный диско-шар на длинных ножках», — негодовала девушка. Помимо этого, по словам англичанки, указанные на сайте размеры не совпадали с действительностью.

В результате покупательница разозлилась, что не сможет посетить праздничное мероприятие в указанном костюме. «Я решила, что не пойду на вечеринку, потому что заказывать что-то другое было уже слишком поздно», — заявила Берроуз. Она оформила возврат товара и ожидает компенсации за неудачную покупку.

Ранее в декабре продавец запретил девушке мерить платье из-за полноты и довел ее до слез. Девушка взяла четыре платья, одно из которых отличалось по размеру от остальных и было самым маленьким. Когда она направилась в примерочную, продавец остановил ее и запретил надевать последнее.

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