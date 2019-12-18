Дочь Тутберидзе рассказала о борьбе с тугоухостью

Дочь тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным, в Instagram рассказала о борьбе с тугоухостью.

«Я устала читать, что вы считаете меня больной, что у меня нет будущего из-за болезни. Я хочу сказать, что я живу обычной жизнью, прекрасно слышу и разговариваю с людьми, порой я слышу даже лучше, чем нормальные люди», — написала Дэвис. Она отметила, что раньше у нее были проблемы, но она начала развивать слух, отказалась от слуховых аппаратов и сумела адаптироваться к жизни в обществе.

Дэвис родилась в США, но сейчас выступает за сборную России. У 16-летней фигуристки были проблемы со слухом, из-за которых она различала только отдельные звуки.

С этого сезона Дэвис и Смолкин работают в группе Игоря Шпильбанда. Фигуристы пробились в финал Гран-при среди юниоров, где заняли шестое место.

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