Дочь Тутберидзе назвала США любимой страной

Фигуристка Диана Дэвис, дочь российского тренера Этери Тутберидзе, в Instagram-аккаунте рассказала о любимой стране.

Отвечая на вопросы подписчиков, Дэвис заявила, что очень любит США. Она также рассказала, что редко проводит время с мамой, большую часть времени отдавая тренировкам. Лучшей подругой фигуристка считает олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

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Дэвис родилась в США, однако сейчас выступает за сборную России. На чемпионате страны 16-летняя спортсменка вместе с Глебом Смолкиным заняла девятое место в соревнованиях танцевальных пар.

Этери Тутберидзе — тренер по фигурному катанию. На прошедшем в Саранске взрослом чемпионате России ее воспитанницы завоевали все три призовых места: победительницей стала Анна Щербакова, серебро завоевала Александра Трусова, бронзовая медаль досталась Алене Косторной. Эти же спортсменки заняли призовые места на юниорском первенстве страны.

В тренерскую группу также входит Алина Загитова. На Играх-2018 она обошла Евгению Медведеву, тренировавшуюся тогда под руководством Тутберидзе.

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