Тутберидзе рассказала о желании Загитовой бросить фигурное катание

Тренер олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой Этери Тутберидзе рассказала о проблемах с подопечной летом 2017-го. Ее слова приводит Sports.ru

«Она у нас убежала в коньках на поле, мы ее выловили, убедили, что все-таки надо продолжать кататься, и в итоге она стала олимпийской чемпионкой», — сказала Тутберидзе.

Материалы по теме «Я себе все доказала» Загитова начала сезон с золота. Но проблем все еще много

Тренер призналась в любви к своей работе. «Мне нравится это, нравится, когда я говорю девчонкам: "Вот ты поработаешь и получишь это, это и это". А когда они к этому приходят, я спрашиваю: "Обманула?" Они говорят: "Нет"», — отметила она.

16 ноября Загитова побила свой мировой рекорд в короткой программе на Гран-при в Москве (80,78 балла) и стала лидером соревнований. До этого фигуристка установила рекорд на соревнованиях Nebelhorn Trophy в Германии в сентябре.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года. На Играх в Пхенчхане спортсменка также победила с мировым рекордом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!