Выигравший чемпионат России 13-летний юниор раскрыл методы работы Тутберидзе

13-летний фигурист Даниил Самсонов, выигравший золото на юниорском чемпионате России, рассказал о методах работы тренера Этери Тутберидзе. Его слова приводит ТАСС.

Самсонов заявил, что ежедневно тренируется по пять часов в день и мечтает о выступлении на Олимпийских играх. По его словам, отличительная черта Тутберидзе заключается в том, что она никого не заставляет работать — спортсмен должен хотеть работать и добиваться результата сам.

Фигурист отметил, что чем раньше он освоит сложные прыжки, тем легче ему будет в будущем. «Мне вообще нравятся четверные прыжки — это очень интересно и совсем не страшно», — добавил он.

Материалы по теме Фабрика чемпионок Она воспитала Медведеву и Загитову. На подходе новые звезды

По итогам короткой и произвольной программ фигурист набрал 249,33 балла. Второе место занял Петр Гуменник (236,72), третье — Роман Савосин (229,52).

На прошедшем чемпионате России все три призовых места в женском одиночном катании достались воспитанницам Тутберидзе: победительницей стала 14-летняя Анна Щербакова, серебро завоевала Александра Трусова (14 лет), бронзовая медаль досталась 15-летней Алене Косторной.

В тренерскую группу также входит 16-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова. На Играх-2018 она обошла Евгению Медведеву, на тот момент тоже тренировавшуюся под руководством Тутберидзе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



